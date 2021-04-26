Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой привился казахстанской вакциной против коронавируа QazCovid-in (QAZVAC), сообщили 26 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

После вакцинации глава минздрава выступил с коротким интервью. Он напомнил, что первая партия казахстанской вакцины выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности в количестве 50 тыс. доз.

«Мы входим в десятку стран мира, которая у себя запустила производство вакцин и вошли в пятерку стран, которые самостоятельно освоили полный цикл выпуска вакцин от разработки до применения», — сказал Цой.

Отметим, по состоянию на 26 апреля первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 893 633 человека.