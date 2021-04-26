Ижевск, , 08:17 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 апреля прививку от коронавируса сделали 82 324 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 46 967 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни были вакцинированы 6038 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 4300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в республике провели 1 045 752 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3644 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3711 исследований.

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