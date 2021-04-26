Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM Министерству здравоохранения Камчатки поручено обеспечить бесперебойную работу по оказанию плановой медицинской помощи населению в длинные выходные с 1 по 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в региональном правительстве.

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Плановая медпомощь должна быть оказана жителям Камчатки даже в нерабочие праздничные дни.

«Жители Камчатки, которые запланировали получение врачебной помощи в эти дни и записались для этого в медицинские учреждения, должны воспользоваться этими услугами», — поручил губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после того, как президент РФ Владимир Путин объявил длинные выходные дни с 1 по 11 мая, в соцсетях Камчатки появились сообщения о вводе в эти дни полного запрета продажи алкоголя. Власти региона 26 апреля эту информацию опровергли.