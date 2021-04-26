Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году в связи с пандемией коронавируса «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-режиме, а парад Победы состоится в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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На оргкомитете по подготовке к праздничным мероприятия обсудили реализацию патриотических проектов. 9 мая традиционная акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в формате онлайн — вплоть до этого дня будут приниматься заявки. В настоящее время их можно подать на федеральном сайте, а также в социальных сетях.

Организаторы отмечают, что авторы анкет, присланных до 7 мая, увидят в личном кабинете время онлайн-прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка».

В преддверии Дня Победы в регионе также пройдут акции «Георгиевская ленточка», «Красная Гвоздика», «Парад у дома ветерана». Кроме того, будут организованы театрализованные поздравления ветеранов в формате фронтовых бригад.

По данным властей, в Ульяновской области проживают более 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске начались репетиции парада Победы, которые продлятся по 7 мая. На время мероприятий движение транспорта на ряде участков будет ограничено.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы в Ульяновске был перенесён с 9 мая на 25 июня, а шествие «Бессмертного полка» прошло дистанционно.

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