Киев, , 08:16 — REGNUM Принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением тишины на востоке Украины станет важным шагом для урегулирования конфликта, а факт принятия этого документа за основу является историческим событием. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент этой страны Леонид Кравчук.

По его словам, на последнем заседании ТКГ документ от украинской стороны, предложения «ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению».

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«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе началась в 2014 году по приказу из Киева. Поводом для проведения так называемой «антитеррористической операции» в регионе стали массовые протесты против результатов государственного переворота, который произошёл в Киеве в начале года. Жертвами гражданской войны на Украине по официальным данным стали более 13 тыс. человек.

Ранее Кравчук, комментируя возможность начала полномасштабной войны на Украине, заявил, что «оружие почищено и подготовлено».

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