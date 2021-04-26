Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все случаи зарегистрированы в январе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались трое жителей Горно-Алтайска 74, 66 и 58 лет, 64-летний житель Майминского района 69-летняя жительница Турочакского района. Трое из них, как отмечается, скончались от тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции, двое — от COVID-19.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 257 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 227 — от COVID-19, 30 — от иных причин», — отметили в оперштабе.