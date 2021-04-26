Москва, , 08:16 — REGNUM В понедельник, 26 апреля, в столице России ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +8… +10 °C. Об этом 26 апреля сообщает Гидрометцентр РФ.

Также погода в Москве будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 7−12 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. столба.

При этом в ночь на 27 апреля ожидается облачная погода с пояснениями и местами небольшие осадки, температура воздуха −1… +1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Московском регионе в течение следующей недели ожидается некомфортная погода.