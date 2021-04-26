Пекин, , 08:12 — REGNUM Повышенный уровень тревоги объявлен метеослужбами Пекина в связи с приближением четвёртой в текущем году пылевой бури к столице Китая. Об этом 26 апреля сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным метеослужбы Пекина, с вечера 26 апреля и до вечера 27 апреля в городе ожидается сильный ветер и повышение уровня загрязнённости воздуха. Жителям Пекина настоятельно рекомендовано как можно реже выходить на улицу.

В настоящее время пылевая буря полностью охватила автономный район Внутренняя Монголия на севере КНР. Ожидается, что к 27 апреля во власти стихии окажется весь север Китая, в том числе провинция Ганьсу, Нинся-Хуэйский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы, север провинции Шэньси, провинции Хэбэй, Шаньдун, а также Тяньцзинь и Пекин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пылевые бури, прошедшие в марте по северу КНР, оказали серьёзное отрицательное влияние на качество воздуха в Китае.

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