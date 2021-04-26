Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 500 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 469 случаев заражения локальные, ещё 31 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 119 387.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1817.

Эксперты отмечают, что сокращение числа инфицированных, которое на протяжении последней недели превышало 600 в день, связано исключительно с сокращением числа тестов в выходные дни.