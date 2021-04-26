Кызыл, , 08:11 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил республиканское правительство в отставку. Об этом он объявил на аппаратном совещании правительства сегодня, 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в настоящее время перед органами исполнительной власти региона стоят новые задачи, вытекающие из положений послания президента Владимира Путина и наказов жителей. Кроме того, правительству необходимо продолжать выполнение нацпроектов, Индивидуальной программы развития Тувы «с учётом изменений».

«По итогам отраслевых совещаний, индивидуальных собеседований с членами правительства, встреч с земляками, представителями общественности, посещения объектов я сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства. Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка», — отметил он.

В связи с этим Ховалыг подписал 26 апреля указ об отставке правительства. Он заявил, что это решение не является политическим, которое нужно драматизировать. По его словам, это позволит мобилизовать команду на эффективное выполнение задач.