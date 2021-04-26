Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам марта 2021 года на вторичном авторынке России было реализовано 200 люксовых машин — на 24% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом более половины (51%) подержанных авто класса люкс в прошлом месяце куплено в Москве — 102 экземпляра. Ещё 25 единиц таких машин было перепродано в Московской области.

На третьем месте в региональном рейтинге оказался Санкт-Петербург. Здесь за месяц автолюбители приобрели 18 люксовых автомобилей с пробегом. Ещё девять машин перепродано в Краснодарском крае, а в остальных 26 регионах поменяли своих владельцев менее пяти автомобилей класса люкс.

Всего же с января по март 2021 года российские автолюбители перепродали 485 люксовых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года 2020 года.

Напомним, в феврале нынешнего года продажи люксовых машин на вторичном рынке России увеличились на 5%, до 163 экземпляров.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам машин класса люкс с пробегом