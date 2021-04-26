Джакарта, , 08:10 — REGNUM Начальник военно-морского штаба Юдо Маргоно заявил, что индонезийская подводная лодка Nanggala-402 затонула на глубине 838 метров, сообщает Kompas.

«Подлодка находится точно в месте первоначального погружения судна, примерно в 1500 ярдах от побережья на глубине 838 метров», — заявил Юдо Маргоно.

Юдо Маргоно отметил, что судно ВМС Индонезии Nanggala-402, распалось на три части. В результате все 53 члена экипажа были объявлены погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии выразил свои глубокие соболезнования в связи с гибелью 53 человек на подводной лодке Nanggala-402.

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