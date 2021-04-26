Якутск, , 08:09 — REGNUM При ДТП с участием микроавтобуса в Оймяконском районе Якутии пострадали три человека. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по региону.

Уточняется, что сообщение о том, что в двух км от населенного пункта Усть-Нера возле дороги лежит автомобиль поступило в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Оймяконскому району 25 апреля около 15:00 (09:00 мск).

Также указывается, что, по предварительным данным, установлено, что 35-летний водитель, управляя микроавтобусом «Тойота Гранд Хайс», не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.

«В момент ДТП в салоне микроавтобуса помимо водителя находились три пассажира, в том числе 4-летний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести, 43-летняя женщина доставлена в реанимацию», — говорится сообщении.

Кроме того, отмечается, что материалы по факту аварии переданы в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что в Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал один человек.