Чебоксары, , 08:07 — REGNUM Вкладчики чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис», у которого в марте отозвали лицензию, получили более 88% страховых выплат. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным АСВ на 26 апреля, выплачено 2 548 954 801 рубль 3 копейки страхового возмещения, что составляет 88,37% от общей суммы страховых выплат.

Уточняется, что в настоящее время осталось выплатить 335 371 893 рубля 38 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис» ЦБ РФ отозвал 26 марта 2021 года из-за «искажения финансовой отчётности». Предварительно было подсчитано, что 98% вкладчикам возместят сбережения за счёт Фонда обязательного страхования вкладов.

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