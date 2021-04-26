Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 апреля, сохранится облачная погода с температурой существенно ниже климатической нормы.

Весенний снегопад в Петербурге ИА REGNUM

«Временами будут идти дожди, в отдельных районах с мокрым снегом», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что характер погоды в Петербурге и Ленобласти определяет западная периферия циклонического вихря.

Температура воздуха в Петербурге составит +5…+7 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер северный скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.