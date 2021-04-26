Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 апреля, сохранится облачная погода с температурой существенно ниже климатической нормы.

ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

«Временами будут идти дожди, в отдельных районах с мокрым снегом», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что характер погоды в Петербурге и Ленобласти определяет западная периферия циклонического вихря.

Температура воздуха в Петербурге составит +5… +7 градусов, по Ленобласти +3… +8 градусов. Ветер северный скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.