Челябинск, , 08:05 — REGNUM Файер-шоу не было в программе «Библионочи» в Магнитогорске Челябинской области. Об этом заявили журналистам представители мэрии.

По словам чиновников, выступление на улице действительно было. Но оно являлось инициативой частного лица, которое захотело показать людям свои таланты.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате файер-шоу загорелся артист. Один из зрителей помог ему потушить огонь. Пострадавшего госпитализировали.

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