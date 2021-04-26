Томск, , 08:03 — REGNUM Первый в этом сезоне лесной пожар ликвидировали в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в администрации региона.

Возгорание потушили 24 апреля на площади 3,4 га на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Причиной пожара стало сжигание сухой травы. В тушении принимали участие шесть работников пожарно-химической станции, пожарная машина, трактор.

Напомним, в 2020 году в Томской области первый лесной пожар также произошел в Асиновском районе.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с 26 апреля по 12 июля устанавливается особый противопожарный режим.

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