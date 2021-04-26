Уфа, , 08:06 — REGNUM Более 1,2 тысячи придомовых территорий остаются подтопленными в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что за минувшие 24 часа спасатели получили еще четыре сообщения о подтоплениях территорий. В настоящее время специалисты держат на контроле 22 случая подтопления в пяти муниципалитетах. Таким образом, в республике остаются подтопленными 1261 придомовая территория, 138 садовых домов, 12 участков автотрасс и один мост.

Отмечается, что за сутки уровень реки Буй в г. Нефтекамск, с. Амзя поднялся на 20 см и составил 122 с (выход реки на пойму 580 см, неблагоприятный уровень 600 см). А уровень река Кама в Краснокамском районе в с. Масляный Мыс за минувшие 24 часа поднялся на 16 см и составляет 197 см (выход реки на пойму 475 см, неблагоприятный уровень 630 см).

Согласно данным спасательного ведомства, всего с начала половодья были зафиксированы 63 случая подтопления в 19 муниципалитетах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки подтопило почти 400 участков в садовых товариществах.