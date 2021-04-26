Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем накануне, 25 апреля. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 37 064, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 за сутки четыре пациента, а всего к настоящему времени излечились 35 713 человек. В стационарах на лечении остаётся 322 пациента. Ещё 192 носителя коронавируса лечится в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 койки: занято — 322, свободно — 121 койка. Занятость коечного фонда составляет 72,7%», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 837 человек.