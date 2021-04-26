Джакарта, , 08:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои глубокие соболезнования в связи с гибелью 53 человек на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Liputan 6.

Джоко Видодо «Эта трагедия потрясла всех нас, не только семьи 53 членов экипажа подводной лодки, индонезийские военно-морские силы, но и весь индонезийский народ. Мы, индонезийский народ, глубоко сожалеем об этой трагедии»

Президент заверил, что поиски подводной лодки продолжаются.

«Они лучшие сыны нации. Лучшие патриоты охраняют суверенитет страны. Все наши усилия по поиску и спасению были сделаны», — отметил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также призвал все стороны помолиться за экипаж подводной лодки и их семьи.

«Для этого давайте вознесем свои наилучшие молитвы и наилучшие пожелания 53 патриотам, охраняющим суверенитет страны, и всем семьям, чтобы они обрели терпение, стойкость и силу», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена на дне Балийского моря, все 53 члена ее экипажа погибли.

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