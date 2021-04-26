Джакарта, 26 апреля 2021, 08:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои глубокие соболезнования в связи с гибелью 53 человек на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Liputan 6.
Президент заверил, что поиски подводной лодки продолжаются.
«Они лучшие сыны нации. Лучшие патриоты охраняют суверенитет страны. Все наши усилия по поиску и спасению были сделаны», — отметил Джоко Видодо.
Президент Индонезии также призвал все стороны помолиться за экипаж подводной лодки и их семьи.
«Для этого давайте вознесем свои наилучшие молитвы и наилучшие пожелания 53 патриотам, охраняющим суверенитет страны, и всем семьям, чтобы они обрели терпение, стойкость и силу», — добавил Джоко Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена на дне Балийского моря, все 53 члена ее экипажа погибли.
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