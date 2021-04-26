Челябинск, , 07:57 — REGNUM Житель Челябинска по просьбе мошенников оформил кредит на сумму 250 тыс. рублей и перевёл деньги на указанный ими счёт. Об этом сообщает областной главк МВД.

Неизвестный звонивший представился мужчине 1956 года рождения сотрудником банка и заявил, что на его имя якобы пытались оформить кредит. И чтобы пресечь такие действия, якобы самому нужно подать такую заявку. Гражданин поверил мошеннику, а затем снял в банкомате деньги и перевёл их на указанный звонившим счёт.

Когда человек понял, что стал жертвой обмана, то обратился в полицию. Сейчас мошеннику, если его, конечно, удастся поймать, грозит до пяти лет колонии.