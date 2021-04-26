Брага, Португалия, , 07:52 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Брагой» в матче 29-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Спортинга» Матеус Нунесна 81-й минуте. При этом «Спортинг» играл в меньшинстве с 18-й минуты после удаления защитника Гонсалу Инасиу.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 73 очка. «Брага» идёт на четвёртом месте с 58 очками.

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