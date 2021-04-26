Копейск, Челябинская область, , 07:49 — REGNUM В Копейске Челябинской области гражданин 1981 года рождения стал фигурантом уголовного дела о краже. Он нашёл в магазине на кассе чужой кошелёк и присвоил его, сообщает областной главк полиции.

Владельцем кошелька является 70-летний мужчина. Внутри находилось более 20 тыс. рублей. Гражданин обнаружил пропажу и заявил в полицию. А стражи порядка вышли на след подозреваемого. Тот признался, что увидел кошелёк на кассе магазина. Видимо, потерпевший его забыл.

Теперь задержанному грозит до пяти лет колонии. Пока в виде меры процессуального принуждения ему избрали обязательство о явке.