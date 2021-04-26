Лион, Франция, , 07:48 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Лионом» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме «Лион» забил два мяча. На 20-й минуте счёт открыл нападающий Ислам Слимани, а на 35-й защитник «Лилля» Жозе Фонте срезал мяч в свои ворота.

«Лилль» смог отыграться и вырвать победу. Дубль оформил нападающий Бурак Йылмаз, ещё один гол забил форвард Джонатан Дэвид.

На сегодняшний день «Лилль» занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 73 очка. «Лион» идёт на четвёртом месте с 67 очками.

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