Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области в январе — феврале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 34 759,3 рубля. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%. Вместе с тем отмечено снижение реальной зарплаты — на 0,5%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Самую высокую зарплату в регионе получают работники, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых, — 62 609,2 рубля. Самая низкая заработная плата отмечена в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 19 541,5 рубля.

Напомним, по данным Оренбургстата, в 2020 году в Оренбуржье рост среднемесячной номинальной зарплаты составил 6,3%, а реальной — 3,4%.

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