Иркутск, , 07:39 — REGNUM Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заявили, что решили важный социальный вопрос, речь идёт о возможности реконструкции автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир — Харанцы на острове Ольхон. Как поясняет пресс-служба ведомства, начало работ сдерживал тот факт, что дорога является территорией Прибайкальского национального парка, то есть заповедными землями. Но в первом квартале 2021 года дорога на праве ограниченного пользования передана строителям.

Отмечается также, что подрядчикам даны рекомендации по ведению работ, позволяющие максимально бережно отнестись к природным комплексам острова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года жители острова Ольхон на традиционной прямой линии пожаловались президенту, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь.

Жители Ольхона рассказали, что если дословно выполнять закон, то им вообще больше ничего нельзя делать. Также прозвучала жалоба на плохую дорогу от парома до Хужира. В августе того же года было заявлено, что общая стоимость дорожных работ для приведения автомобильной дороги протяженностью 35,2 км на острове Ольхон в нормативное состояние с устройством асфальтобетонного покрытия в текущих ценах ориентировочно составит 2 176,2 млн рублей. Заговорили о строительстве асфальтобетонного завода в сердце Байкала.

Между тем учёные и общественники говорят, что обращение насчёт дороги под видом «жителей Ольхона» пролоббировали владельцы незаконных туристических объектов.

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