Лос-Анджелес, США, , 07:37 — REGNUM Кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса года» завоевала американская актриса Фрэнсис Макдорманд, исполнительница главной роли в фильме «Земля кочевников» (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено 26 апреля на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой вёл телеканал ABC.

В картине «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао Макдорманд исполнила роль пожилой женщины, потерявшей работу, мужа и дом и вынужденной скитаться по США от штата к штату. На «Оскар» в данной категории претендовали также Кэри Маллиган, исполнительница главной роли в фильме «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины», Pieces of a Woman, 2020), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей», The United States vs. Billie Holiday, 2021), а также Виола Дэвис («Ма Рейни: мать блюза», Ma Rainey’s Black Bottom, 2020).

Напомним, киноработа режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников» получила награду американской киноакадемии «Оскар» в трёх ключевых номинациях: «Лучший фильм года», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса года».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший актёр года» получил американский актёр Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» режиссёра Флориана Зеллера.

