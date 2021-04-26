Бирмингем, Великобритания, , 07:36 — REGNUM «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Астон Виллы» голы забили полузащитник Анвар Эль-Гази, реализовавший пенальти, и нападающий Кинан Дэвис.

В составе «Вест Бромвича» отличился форвард Матеус Перейра. Кроме того, защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс забил в свои ворота.

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает 11-е место в АПЛ, в активе команды 45 очков. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с 25 очками.

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