Кемерово, , 07:36 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области организовала проверка по факту утопления двоих детей в искусственном водоеме Прокопьевска. Расследование уголовного дела также находится на контроле ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что кузбасское управление СКР ранее сообщило о возбуждении уголовного дела по факту утопления двоих детей в искусственном водоёме.

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«Кроме того, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Прокопьевске в искусственном водоёме были обнаружены тела пятилетнего и 11-летнего мальчиков. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».