Ханты-Мансийск, , 07:34 — REGNUM Самым состоятельным депутатом думы ХМАО стал руководитель фирмы по сбору отходов нефтегазодобывающих производств ЗАО «Экос» Степан Пытлаев («Единая Россия»). На сайте думы ХМАО опубликованы сведения о доходах региональных парламентариев за 2020 год.

Доход Степана Пытлаева за 2020 год составил 292 млн рублей. Это на 100 млн больше, чем в 2019 году. В его собственности находится квартира на 87,9 кв. м, нежилые здание 5726 кв. м, трансформаторная подстанция на 75 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 63 AMG.

Второе место по величине доходов занимает владелец компании «Автобан» Алексей Андреев («Единая Россия»), задекларировавший за 2020 год 161,7 млн рублей. В 2019 году его доходы составляли 224,5 млн рублей. Алексею Андрееву принадлежит 13 земельных участков для жилой застройки, три жилых дома 90, 971, 942 кв. м и одна квартира на 95 кв. м, а также два автомобиля Mercedes ML-350 и Infiniti FX 50.

Третье место по величине доходов занимает руководитель ТРЦ «Оазис Плаза» Андрей Осадчук («Единая Россия»), задекларировавший в 2020 году 105,4 млн рублей. В 2019 году его доход составлял 150 млн рублей. Ему принадлежат 11 земельных участков под жилую застройку, объекты торговли, гаражи, общественного питания, бытового обслуживания. А также жилой дом на 643 кв. м, квартира на 81,7 кв. м, гостиница на 801 кв. м, около 100 нежилых помещений и небольшой газопровод. Помимо двух легковых автомобилей «Тойоты» и «Лексуса», Андрею Осадчуку принадлежат автокраны, самосвалы, грузовые тягачи, бетоносмесители и другая дорожная и строительная техника. Его супруга задекларировала доход свыше 61 млн рублей. Она владеет земельным участком на шесть соток, автовокзалом и магазином, пятью нежилыми помещениями и одним жилым на 112 кв. м. Кроме того, супруге Осадчука принадлежит автомобиль Lexus NX300H.