Оренбург, 26 апреля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбурге на старом кладбище, расположенном по проспекту Победы, в Вербное воскресенье, 25 апреля, освятили поклонный крест на братской могиле священников, сообщает Оренбургская епархия.

Телеграм-канал «Оренбург православный» Поклонный крест на братской могиле священников

В ночь на Вербное воскресенье 5 апреля 1931 года были расстреляны 33 человека, среди них первый святой священномученик Макарий Оренбургский. Захоронение долгое время считалось безвестным и было обнаружено недавно. Чин освящения креста по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина провел протоиерей Георгий Горлов.

Святой Макарий Квиткин (Макарий Оренбургский) в 1882—1931 годах жил и совершал служение в Оренбургской епархии. Канонизирован определением Юбилейного освящённого Архиерейского собора Русской православной церкви 13−16 августа 2000 года.