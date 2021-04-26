Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM Сразу после того, как президент РФ Владимир Путин объявил длинные выходные дни с 1 по 11 мая, в соцсетях Камчатки появились сообщения о вводе в эти дни полного запрета продажи алкоголя. Власти региона 26 апреля эту информацию опровергли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях распространялась информация о том, что алкоголь на Камчатке перестанут продавать уже с 30 апреля.

«Информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Власти регионов вправе ограничивать продажу спиртного в отдельные дни, но майские праздники не попадают в список дней, когда действует запрет на продажу алкогольной продукции», — сказала руководитель Минэкономразвития Камчатки Юлия Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, решение объявить с 1 по 11 мая выходные дни в России, которое принял президент Владимир Путин 23 апреля, позволит избежать «третьей волны» распространения коронавируса, считает губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.