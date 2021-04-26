Санкт-Петербург, , 07:32 — REGNUM За последние сутки, 25 апреля, в Петербурге с лабораторно подтвержденным COVID-19 к медикам за помощью обратились 294 человека. Это на 76% больше, чем в прошлое воскресенье, 18 апреля. Кроме того, на 5% увеличилась госпитализация больных с ковидом и пневмонией — за минувшие сутки в больницы Петербурга доставлены 333 таких пациента.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

В то же время общее количество активно больных COVID-19 за неделю в Северной столице снизилось на 4,85% и составило 14 493 человека, из которых 2705 человек находятся в стационарах, остальные — на амбулаторном лечении.

«Тенденция к постепенному снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. Однако эпизодический рост некоторых показателей говорит о ее неустойчивости и возможности перехода к новому подъему заболеваемости», — говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в городе развернуты 5248 коек, из них свободны 22,7%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 29%, на ИВЛ находятся 166 пациентов.

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