Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Страшной трагедией обернулась дорожная авария с тремя участниками, которая произошла вечером в воскресенье, 25 апреля, в Кировском районе Ленинградской области на федеральной автодороге «Кола». В ДТП погиб двухлетний ребенок, его родители — в тяжелом состоянии в больнице, пострадал еще один водитель. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Vk.com/dtp47rus ДТП на трассе «Кола» (цитата группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн»)

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около семи часов вечера на 80-м км трассы водитель кроссовера Nissan Qashqai попытался обогнать другой автомобиль с правой стороны, но не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком МАN с полуприцепом, после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с седаном Chevrolet Lanos. После этого кроссовер, судя по кадрам с места ДТП, опрокинулся на правый борт.

В результате ДТП ребенок 2019 года рождения, который находился на заднем сиденье автомобиля Chevrolet Lanos в детском кресле, от полученных травм скончался. Водитель этого автомобиля, мужчина 1989 года рождения, и его пассажирка, 1996 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в состоянии средней степени тяжести госпитализирован предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Nissan Qashqai.

«По факту дорожной аварии проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

О подробностях трагедии в соцсети рассказали очевидцы случившегося.

«Кашкай» обгонял фуру «Ман» по обочине, его закрутило и выкинуло на встречку, там он влетел во встречный «Ланос», в котором ехала семья, мужчина, женщина и ребёнок, после ДТП ребёнок без видимых повреждений скончался до прибытия скорой, женщина (мать) в тяжёлом состоянии с пробитой головой и переломом бедра, увезли на скорой, мужчина (муж) был зажат в машине до прибытия спасателей, после чего тоже увезли на скорой (очень тяжёлый). Водитель «Кашкая» лежал с перевязанной головой и все время спрашивал, что случилось, и кому-то звонил», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн» один из непосредственных свидетелей автокатастрофы.

«И опять невинное дитя стало жертвой какого то торопыги»; «Бедный малыш, все торопятся куда-то (а жизнь обрывается в один миг…» — отреагировали пользователи.