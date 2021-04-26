Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший актёр» получил американский актёр Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера. Об этом было объявлено 26 апреля на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трасляцию которой вёл телеканал ABC.

Для Хопкинса эта награда стала второй в данной категории. Впервые актёр был удостоен «Оскара» в 1992 году за роль в фильме режиссёра Джонатана Демме «Молчание ягнят». 83-летний Хопкинс стал самым пожилым актёром в истории кинопремии, удостоенным «Оскара».

За награду в данной номинации вместе с Хопкинсом боролись Риз Ахмед, сыгравший в картине «Звук металла» (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера, Гари Олдман сыгравший в фильме «Манк» (Mank, 2020) режиссёра Дэвида Финчера, Стивен Ян, сыгравший в картине «Минари"(Minari, 2020) американского режиссёра Ли Айзека Чуна. Также на премию посмертно был номинирован актёр Чедвик Боузман (1976−2020), снявшийся в фильме «Ма Рейни: мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) режиссёра Джорджа Вольфа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» получила киноработа «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао.

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