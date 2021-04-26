Москва, , 07:12 — REGNUM Госдума VIII созыва продолжит укрепление взаимодействие с правительством РФ, отметил спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

Он напомнил, что конституционная реформа, проведённая в июле 2020 года по инициативе президента Владимира Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.

«Повышена ответственность депутатов за эффективность работы исполнительной власти и решение вопросов людей, коллеги из правительства это уже почувствовали: требования к их работе со стороны парламента выросли. Наше взаимодействие стало более тесным и эффективным. Депутатам, которые будут избраны в сентябре, предстоит продолжить эту работу», — отметил Володин в ТГ-канале.