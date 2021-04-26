Москва, , 07:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег партии от кандидатов с радикальными взглядами.

«Еще один момент, особенно важный в связи с предстоящей борьбой кандидатов за голоса избирателей. Радикализм в политике разрушителен. Это путь к большим проблемам. Как для общества, так и для государства», — отметил Володин ТГ-канале.

Он сослался на зарубежный опыт.

«Во многих странах выработан иммунитет против радикализма, политики радикальных взглядов считаются токсичными, и ни одна из партий, имеющих шансы на прохождение во власть, не берет их в свои ряды, даже в обмен на возможное увеличение голосов в свою поддержку», — указал Володин.