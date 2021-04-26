Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Госархиве Оренбургской области по ул. Советская из-за угрозы обрушения конструкций в здании читальный зал перенесли в служебное помещение, сообщает минкультуры региона.

В учреждении приостановили исполнение тематических запросов и изменили работу читального зала. Как показали результаты экспертизы, в здании людям находиться опасно, поскольку деревянные межэтажные перекрытия могут обрушиться. Из-за опасности выдача дел из хранилища архива не представляется возможным.

Обслуживание пользователей читального зала Государственного архива Оренбургской области будет временно осуществляться в служебном помещении. Его площадь рассчитана на два рабочих места. Еще два места организовано в архивохранилище №1 по ул. Беляевская.

Сейчас для областного госархива ищут новое помещение. В него перевезут все документы из аварийного здания.