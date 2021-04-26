Москва, , 07:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает крайне важным, чтобы депутаты брали на себя ответственность за выполнение предвыборных обязательств.

«Крайне важно для повышения качества законодательной власти, чтобы, избираясь, депутат брал на себя ответственность за выполнение предвыборных обязательств», — отметил Володин в ТГ-канале.

Необходимо, чтобы претендующий на избрание во власть, предлагал конкретную программу развития своего избирательного округа, а затем, в случае поддержки избирателями, делал все для ее реализации, подчеркнул он.