Чебоксары, , 07:01 — REGNUM В Чувашии с 25 апреля начал действовать особый противопожарный режим, в рамках которого вводится ряд ограничений и ужесточается наказание за нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС республики.

Ведение особого противопожарного режима предусматривает привлечение населения в случае необходимости для борьбы с пожарами вне границ населенных пунктов. Также данный режим предусматривает ограничение посещения лесов, ужесточение ответственности организаций и граждан за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе за разведение костров.

В частности, запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на участках возле лесов или земель сельскохозяйственного назначения.

За нарушения противопожарной безопасности граждан могут оштрафовать на 4 тыс. рублей, должностные лица — на 30 тыс. рублей, юридическим лицам грозит до 400 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в селе Русские Алгаши Шумерлинского района огонь, перешедший с горящего поля, уничтожил четыре бревенчатых дома, два из них были жилыми.

18 апреля сотрудники ГКЧС Чувашии установили жителя Чебоксарского района, которого подозревают в несанкционированном пале травы в деревне. Б. Чигирь.

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