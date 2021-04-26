Барнаул, , 06:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2936 человек, причём 23 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 апреля 2021 года).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 919 человек, +19 за выходные дни) и ОРВИ (28 583 человека, +206 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 220 (+24 за выходные дни), из них 78 (-9 за выходные дни) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2421 ребёнка (+20 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 345 человек, +236 за выходные дни) новый вирус победили 44 195 человек (+170 за выходные дни).

Читайте также: В Алтайском крае COVID-19 унёс жизни почти трёх тысяч человек