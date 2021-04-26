Ульяновск, , 06:52 — REGNUM На железной дороге в Тереньгульском районе Ульяновской области произошёл сход двух грузовых вагонов. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация об инциденте поступила 25 апреля в 16:23. По данным ведомства, на подъездных путях на станции Молвино произошёл сход двух железнодорожных вагонов из семи, опрокидывания не было.

Спасатели отмечают, что пострадавших и погибших нет, розлива не произошло.

По данным управления, в 19:35 вагоны поставлены на пути, состав отправился на место стоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП на железной дороге произошло 16 февраля 2021 года в Ульяновске на улице Локомотивной: сошли две колесные пары без груза. Пострадавших нет.

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