Лос-Анджелес, США, , 06:51 — REGNUM Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» получила киноработа режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено 26 апреля на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведёт телеканал ABC.

На «Оскар» в данной номинации были представлены кинофильмы «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, «Отец» (The Father, 2020) Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, «Манк» (Mank, 2020) Дэвида Финчера, «Минари» (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна, «Звук металла» (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга.

Кинокартина-победитель повествует о 60-летней женщине, вынужденной в поисках работы колесить по США. Главную роль сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд. «Земля кочевников» уже получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура». Кроме того, режиссёр фильма Хлоя Чжао была удостоена «Оскара» в номинации «Лучшая режиссура».

