Пермь, , 06:50 — REGNUM В Перми 25 мая прошла первая в 2021 году гроза. Пользователи соцсетей обсуждают природное явление и делятся фото.

На город обрушился ливень, град. В разных районах слышали раскаты грома. В соцсетях комментаторы отметили, что гром слышали не все, и не все видели свернувшую молнию. На что, подписчики иронично заметили, что город растянут на сотни километров, и грозы на всех не хватило.

Пермяки отметили, что в Юго-Камском прошел ураган с проливным дождем, недалеко от Гайвы — град. После ненастья на небе возникла радуга.