Ульяновск, , 06:44 — REGNUM Ульяновские врачи провели операцию 10-летнему мальчику, который в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу после падения на него дерева. Об этом сообщат региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что ребёнка доставили детскую больницу имени Ю.Ф. Горячева в тяжёлом состоянии с сочетанными травмами и в тот же день прооперировали. По словам главврача больницы Алексея Кузина, операция длилась около полутора часов, «он находится в отделении реанимации».

Медики напоминают, что детей нужно обучать основам профилактики травматизма, так как несчастные случаи на улицах и дорогах «прочно занимают первое место по тяжести детского травматизма». В числе наиболее частых происшествий — падение, ранение острыми предметами, ожоги, удары о предметы и предметами.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно следствием установлено, что днем 25 апреля на улице Героев Свири в Ульяновске на 10-летнего мальчика упало дерево. Школьник был госпитализирован, правоохранители по данному факту проводят проверку.

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