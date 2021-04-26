Москва, , 06:42 — REGNUM Россию пытаются «развести» на компромисс с Западом во внешней политике с целью ухудшить ситуацию внутри страны на фоне предстоящих выборов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если в определенный момент показать, что патриотически-наступательная позиция России начинает сниматься и уступать место другой, это будет иметь сокрушительные результаты на этих выборах, при том, что сейчас уже положение совсем не такое хорошее», — заявил Кургинян.

«Мне кажется, вообще, что самый большой враг нашей политической элиты — это, как ни странно, «господин Шоколад». Вот есть такой герой российской политической элиты, который называется «все в шоколаде»… Мне кажется. Что лучше вовремя сказать, что все не в шоколаде и де на самом деле болевые точки, а не вдруг ополоумев увидеть, что шоколада нет, что шоколад отобрали», — заявил политолог.

По его словам, выборы в России не могут происходить в ситуации каких-нибудь уступок на наступательном патриотическом направлении русской политики. Политому противники России будут пытаться выторговать от России на донбасском направлении нечто, что снизит акции власти России во внешней политике, а затем поволочит за собой ухудшение ситуации внутри страны в ситуации выборов.