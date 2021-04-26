Москва, 26 апреля 2021, 06:42 — REGNUM Россию пытаются «развести» на компромисс с Западом во внешней политике с целью ухудшить ситуацию внутри страны на фоне предстоящих выборов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, выборы в России не могут происходить в ситуации каких-нибудь уступок на наступательном патриотическом направлении русской политики. Политому противники России будут пытаться выторговать от России на донбасском направлении нечто, что снизит акции власти России во внешней политике, а затем поволочит за собой ухудшение ситуации внутри страны в ситуации выборов.