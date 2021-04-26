26 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Александр Юрьевич Борисов, чьи данные совпадают с данными сына вице-премьера РФ Юрия Борисова, в апреле 2021 года приобрёл долю в фирме по разработке компьютерного программного обеспечения.

Анастасия Степанова, , 09:43 — REGNUM С апреля 2021 года в России вступил в силу закон, который обязывает торговые сети продавать планшеты, компьютеры и смартфоны с предустановленным российским софтом. Также всё чаще те или иные высокопоставленные лица делают заявления о планах отказаться в РФ от иностранного программного обеспечения (ПО) в госструктурах, банках и на предприятиях промышленности. Неудивительно, что повзрослевшие дети высокопоставленных чиновников всё чаще стали выбирать для бизнеса сферу IT. ИА REGNUM выяснило, что Александр Юрьевич Борисов, чьи данные совпадают с данными сына вице-премьера РФ Юрия Борисова, исключением не стал. В апреле 2021 года он приобрёл долю в фирме по разработке компьютерного программного обеспечения, но это оказались далеко не все его активы.

Программирование Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в декабре 2019 года в закон «О защите прав потребителей» были внесены поправки, по которым с 1 апреля 2020 года смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года, должно иметь предустановленное российское программное обеспечение. Срок вступления нормы сдвинули на 1 апреля 2021 года, а в декабре 2020 года Минцифры РФ из 100 заявлений от производителей ПО выбрало несколько, которые и получат свои гарантированные площадки. Список может быть расширен и иными разработками. Таким образом, компании из сферы разработки ПО получили новый сегмент рынка. И, стоит отдать должное, довольно широкий сегмент.

Программист

Помимо этого, в свете скандалов вокруг Microsoft, Zoom, Swift и отказов некоторых поставщиков ПО в доступе для российских госучреждений услуги IT-фирм становятся наиболее востребованы и для госструктур, а бизнес в этой сфере становится более перспективным.

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Напомним, в мае 2020 года стало известно, что Минкомсвязь РФ разрабатывает пакет документов, который определит порядок перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Обязательными нормы могут стать для объектов критической информационной инфраструктуры, к которым относят органы власти, госучреждения, российские юрлица, которые владеют информсистемами и информсетями в базовых сферах жизни (от банковской до научной).

Юрий Борисов на посту замглавы правительства РФ курирует оборонную промышленность, то есть ту сферу, которая одна из первых должна будет перейти на новые правила.

Не стоит забывать и о том, что ранее Борисов возглавлял одну из крупных компаний-производителей электронной бортовой аппаратуры, микрокомпьютеров и нейросетевой инфраструктуры, и прочей IT-продукции. Изделия НТЦ «Модуль» на сегодня устанавливают, например, на всех запускаемых в последние годы космических аппаратах ГЛОНАСС и новейших образцах авиатехники.

О сыне и его активах

В мае 2014 года было учреждено ООО «Научно-технический центр «Модуль-инновации», которое имеет «прописку» в Свердловской области. Компания работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец 15% — Александр Горбатовский. Уставный капитал был увеличен в 2021 году. Тогда же в списке совладельцев появилось два новых лица с долями по 30% — Андрей Адамов и Александр Юрьевич Борисов, чьи данные совпадают с данными сына вице-премьера РФ Юрия Борисова. А четвертым совладельцем стало то самое ЗАО «Научно-технический центр «Модуль», чьё название совпадает с названием фирмы, которой ранее руководил вице-премьер и директором которой является Андрей Адамов.

Юрий Борисов Government.ru

Напомним, в марте 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Юрий Борисов побывали на научно-производственной площадке НТЦ «Модуль». ЗАО является управляющей компанией и основным резидентом одноимённого технопарка. Потребителями продукции технопарка являются компания «Сухой», госкорпорации «Роскосмос», «Ростех», а также корпорации «Иркут» и прочие крупные структуры.

За пять лет (с 2016 года, когда технопарк получил свой статус) в его модернизацию вложили 519 млн рублей, 25% из которых мобилизовали за счёт налоговых льгот (132 млн рублей) и субсидий на развитие имущественного комплекса (5,9 млн рублей). По данным с сайта правительства Москвы, общий объём льгот превысил 4,5 млрд рублей.

Не следует забывать и о том, что в конце июля 2020 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми в числе прочего предпринимателям в сфере IT предоставили новый, более лояльный, режим налогообложения доходов от ПО и баз данных НДС, налога на прибыль организаций и обложения страховыми взносами.

Возвращаясь к ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». Данное юрлицо было учреждено в августе 1992 года для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. По открытым данным, НТЦ «Модуль» было поставщиком в более 90 госконтрактах на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Например, в ноябре 2020 года с Минпромторгом РФ был подписан контракт на сумму 400 млн рублей на опытно-конструкторскую работу «Разработка и освоение серийного производства управляющего процессора бортовых вычислительных комплексов для космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта».

Возвращаясь к ООО «Научно-технический центр «Модуль-инновации», где долю приобрёл Александр Юрьевич Борисов. Фирма пока исполнителем госконтрактов не проходила, но она входит в состав дивизиона НТЦ «Модуль» и фигурирует на официальном сайте ЗАО. На сайте уточняется, что ООО производит аккумуляторные батареи, источники бесперебойного электропитания, измерительные системы, системы безопасности, а также микросхемы, вычислители, встраиваемое оборудование. Чистая прибыль ООО в 2020 году составила 2,457 млн рублей.

Активы Борисова-младшего одной компанией «Модуль-инновации» не ограничиваются. В октябре 2020 года в Москве было учреждено АО «Смарткор» — для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Директором фирмы является Илья Савинков — первый заместитель гендиректора НТЦ «Модуль». Учредителями «Смарткора» в открытых источниках указаны Андрей Адамов и Александр Борисов. Действующих акционеров установить не удалось.

Но и это далеко не весь бизнес-портфель Александра Борисова. У него также есть доли в четырёх компаниях Оренбургской, Смоленской областей и Москвы. Первое — ООО «Энексел групп» создано для консультирования в коммерческой деятельности в декабре 2018 года. Борисову принадлежит 100% доли. Директор — Любовь Чечерина (соучредитель партии «Гражданская инициатива», в создании которой участвовали 126 человек). В активе «Энексел групп» доли в четырёх юрлицах Санкт-Петербурга: созданном в марте 2020 года ООО «Судовые движительные комплексы» (доля — 51%, совладелец — Артём Положий), ООО «ДЗС-Снабжение» (создано как агент для торговли оборудованием и машинами в 2011 году, доля — 17,5%, совладельцы — Михаил Даниленко, казанское ООО «НПО «Теханалитика» Тимура Гареева), ООО «Дизельзипсервис» и судостроительное ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (совладелец нижегородского ООО «РУМО» — производителя двигателей и турбин). В «Дизельзипсервисе» и машзаводе совладельцами также проходят Даниленко и «Теханалитика» Гареева.

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Примечательно: данные Тимура Гареева совпадают с данными члена совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Главой совета директоров числится Борис Грызлов (полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине). Гареев фигурирует на сайте как исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Академия военных наук». В составе совета директоров есть также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, замминистра министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и другие высокопоставленные чиновники.

В оренбургском торговом ООО «Триумф», созданном в 2017 году, Борисов с 2019 года владеет долей 15%. Основной владелец — Александр Меределин. Чистая прибыль фирмы за 2020 год — 13,721 млн рублей. В ООО «Контур», созданном в августе 2020 года для производства запасных частей и комплектующих радио‑ и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер, Борисов имеет долю 41%. Среди совладельцев — директор ООО Дмитрий Безменов, Иван Богданов и Евгений Егоров.

В смоленском ООО «Инфомеханика», которое с 2012 года работает в сфере, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, с октября 2020 года Борисов владеет долей 16,67%. Ещё 50% у Сергея Матвиенко, чьи данные совпадают с данными сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, по 16,6% — у Юрия Шаманова и Сергея Савельева. Доли всех владельцев числятся в залоге у физлица, собственники сменились осенью 2020 года.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

В декабре 2020 года компания «Инфомеханика» вошла в число владельцев созданного в ноябре того же года ООО «Строительная компания ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ» с долей 20%. Среди собственников фирмы, работающей в сфере строительства водных сооружений, — ООО «Профконсалтингинвест» Артёма Ермакова и ООО «Регионстрой».

По адресу «прописки» свежеиспеченной стройкомпании также числится крупный подрядчик по проектам в разных регионах России, в том числе по некоторым работам по газопроводу «Сила Сибири». Названия компаний идентичны.

Напомним, ранее подконтрольный государству «Промсвязьбанк» приобрёл крупную долю в компании по разработке компьютерного программного обеспечения — ООО «Айсиэм», в котором до марта 2021 года долю имел Александр Юрьевич Борисов.