Владивосток, , 06:39 — REGNUM На реках Приморья отмечаются небольшие колебания уровня воды. Сильного пополнения рек не наблюдается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Реки по большей части находятся в берегах, незначительное подтопление поймы сохраняется в нижнем течении реки Большая Уссурка.

Но весенняя водность рек остается повышенной — есть превышение нормы для этого времени года в 1,2−2,1 раза в реках Большая Уссурка, Малиновка, в реке Бикин — в 2,4−3,0 раза.

При этом, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

В связи с прогнозируемыми в Приморье 28 апреля небольшими и умеренными дождями, на большинстве рек края ожидается подъём уровня воды на 0,1−0,3 м. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовали уточняющий прогноз вскрытия рек, которые, по многолетним наблюдениям, являются паводкоопасными.