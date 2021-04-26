Чита, , 06:35 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального управления МЧС, во второй половине дня 26 апреля и 27 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 25−28 м/с.

Температура воздуха при этом понизится на 8 и более градусов (сейчас в регионе — 12−17°С). На дорогах — гололедица, на перевалах — накаты. Также возможно налипание мокрого снега на проводах.

Вместе с тем, в ряде районов Забайкалья сохранится высокий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее забайкальские спасатели предупредили граждан об ухудшении погодных условий с 20 по 22 апреля.

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